Clementino torna con il nuovo singolo ‘Batte il cuore’

Clementino torna in grande stile con il nuovo singolo “Batte il cuore”, un’energia contagiosa pronta a scatenare le piazze e le radio italiane. Dopo successi come “Sorridi” e “Vuoi fumare”, l’artista campano si riconferma maestri di una musica che unisce radici e innovazione. Un brano dai suoni world, ricco di emozioni e speranza, che invita a non arrendersi e a vivere con passione. Preparatevi a cantarlo a squarciagola!

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo Sorridi e vuoi fumare, Clementino è pronto a tornare con una nuova traccia destinata a far ballare e cantare a squarciagola: Batte il cuore (Epic Records ItalySony Music Italy), il nuovo singolo fuori venerdì 4 luglio sulle piattaforme. Un brano dai suoni world che cattura perfettamente l’essenza di Clementino. Un inno alle sue origini e alla sua città, ma soprattutto un canto di speranza e un invito a non arrendersi mai, nonostante le difficoltà che la vita possa presentare. Clementino torna live con due speciali concerti, previsti per questo inverno: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Clementino torna con il nuovo singolo ‘Batte il cuore’

In questa notizia si parla di: clementino - singolo - batte - cuore

Clementino torna con il nuovo singolo Batte il cuore; Clementino torna con il nuovo singolo Batte il cuore; CLEMENTINO ritorna con “BATTE IL CUORE”: il nuovo singolo in uscita venerdì 4 luglio.

Clementino torna con il nuovo singolo Batte il cuore - Dopo Sorridi e vuoi fumare, Clementino è pronto a tornare con una nuova traccia destinata a far ballare e cantare a squarciagola: Batte il cuore (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo ... ansa.it scrive

Clementino, da venerdì il nuovo singolo “Batte il cuore” - Dopo "Sorridi e vuoi fumare", Clementino torna venerdì con il nuovo singolo "Batte il cuore": un inno alle origini e alla speranza. Come scrive spettakolo.it