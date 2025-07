L'ambasciata mi ha bloccato il conto devo pagare l'affitto | 29enne truffa un parroco per 100mila euro

Una giovane di 29 anni proveniente dalla Serbia ha orchestrato una truffa ingegnosa e crudele ai danni di un parroco anziano di Padova, sottraendogli oltre 100mila euro con la bugia che l'ambasciata le avesse bloccato il conto. Una storia che mette in luce come le truffe possano assumere proporzioni sorprendenti e drammatiche: ecco cosa è accaduto e quali sono le lezioni da imparare. Continua a leggere.

Una truffatrice di 29 anni originaria della Serbia è riuscita a truffare un anziano parroco di Padova per oltre 100mila euro: gli diceva di aiutarla a pagare l'affitto e le cure mediche perchĂ© l'ambasciata le aveva bloccato il conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

