Il Giro Automobilistico d’Italia riparte a settembre 2025

Il ritorno del Giro Automobilistico d’Italia, evento iconico nel panorama motorsport sin dal 1934, si prepara a riaccendere i motori a settembre 2025. Un’anticipazione emozionante di una manifestazione destinata a tornare protagonista nel mondo delle auto, con un occhio al futuro e alla grande stagione che partirà nel 2026. La passione per le quattro ruote aspetta solo di essere risvegliata: il conto alla rovescia è iniziato!

(Adnkronos) – Mancano ancora un paio di mesi è il Giro Automobilistico d'Italia, storico evento dedicato al mondo dell'automobile (la prima edizione risale al lontano 1934), ridiventerà realtà. L'edizione del 2025 vuole essere solo una preview di quella che sarà la vera e propria gara, a calendario dal 2026. Nei prossimi anni il " Giro Automobilistico .

