Kate Middleton riappare a sorpresa prima di Wimbledon | La verità difficile

Kate Middleton torna a sorprendere i suoi fan con un'inaspettata apparizione pubblica, ma non all'ombra dei campi di Wimbledon come si era ipotizzato. La Principessa del Galles ha scelto invece di visitare il Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel sociale. Una presenza che fa riflettere sulla sua dedizione e sui progetti che continuerĂ a sostenere in silenzio ma con grande cuore.

Kate Middleton è tornata in pubblico, ma non per assistere a una partita di tennis a Wimbledon. Come tutti ci aspettavamo. La Principessa del Galles invece si è recata a sorpresa al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital. Kate Middleton, uscita pubblica a sorpresa. Dopo il forfait al Royal Ascot, Kate Middleton sarebbe dovuta comparire in pubblico nuovamente a Wimbledon, prima per assistere a qualche match importante e poi per assolvere il suo ruolo di patrona del torneo, premiando i vincitori delle categorie femminile e maschile. Invece, Kate ha sorpreso tutti con una visita non annunciata al Wellbeing Garden per celebrare l’importanza della natura nel percorso di cure contro il cancro e le malattie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton riappare a sorpresa prima di Wimbledon: “La veritĂ difficile”

In questa notizia si parla di: kate - middleton - sorpresa - wimbledon

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà .

Kate Middleton riappare a sorpresa prima di Wimbledon: “La verità difficile”; Kate Middleton torna a Wimbledon: la reazione del pubblico è senza prezzo; Kate Middleton a sorpresa in un video: Sta sempre meglio e pensa al calcio.

Kate Middleton in attesa di Wimbledon: coinvolta nello scandalo degli incontri da 23mila euro - Dopo aver saltato Ascot per recuperare le forze in vista di Wimbledon, da sempre uno dei suoi eventi sportivi preferiti e di cui è madrina, Kate Middleton è ora finita al centro di uno scandalo insiem ... Scrive corrieredellosport.it

Kate Middleton e William: spunta uno “scandalo” prima di Wimbledon - Scandalo legato a offerte di incontri privati con Kate Middleton e il principe William da 23 mila euro. Segnala msn.com