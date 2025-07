L' Unione europea vuole ridurre le emissioni del 90% entro il 2040

L’Unione Europea si prepara a un ambizioso balzo verso un futuro più sostenibile, con l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni di gas serra entro il 2040 rispetto al 1990. In un momento in cui l’Europa affronta ondate di calore record, la proposta della Commissione europea sottolinea l’urgenza di azioni concrete per combattere i cambiamenti climatici. Questa sfida epocale potrebbe cambiare radicalmente il nostro pianeta e il nostro modo di vivere.

Bruxelles, 2 lug. (askanews) - L'Unione europea vuole ridurre del 90% le emissioni di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. La proposta definitiva arriva dalla Commissione europea, proprio nei giorni in cui l'Europa è alla prese con una ondata di calore di grandi proporzioni, fenomeno secondo gli scienziati sempre più frequente proprio a causa dei cambiamenti climatici provocati dall'umanità. Dopo lunghi colloqui coi Paesi membri, soprattutto i più scettici sull'argomento, sono stati confermati gli obiettivi già annunciati mesi fa, ma si è optato per una maggiore flessibilità. "Siamo pragmatici e flessibili su come raggiungere l'obiettivo - ha detto il Commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra - È una transizione enorme, rendiamocene conto.

