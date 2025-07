Ancora caldo a Genova bollino rosso fino a venerdì 4 luglio Colpo di calore morto un 85enne Tanti accessi al pronto soccorso | Le previsioni

A Genova, il caldo intenso non dà tregua: il bollino rosso si protrae fino a venerdì 4 luglio, segnando un preoccupante aumento di accessi al pronto soccorso e la tragica perdita di un 85enne. Le previsioni del ministero della Salute e di Arpal avvertono: è fondamentale adottare tutte le precauzioni per proteggersi da questa ondata di calore senza precedenti. La lotta contro il caldo deve diventare una priorità assoluta.

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ha prolungato ulteriormente di un giorno l'allerta di livello massimo per il caldo. L'avviso meteorologico di Arpal.

