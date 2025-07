Sci di fondo gli atleti ritirati al termine del 2024-25 Le motivazioni di Johaug e il congedo di Golberg

Al termine della stagione 2024-25, il mondo dello sci di fondo saluta due grandi campioni: Pål Golberg e Therese Johaug. Mentre Golberg si congeda in silenzio, senza scalpore, la Johansson ha fatto parlare di sé fino all’ultimo, tra pressioni e aspettative. Proprio di questa doppia uscita, tra sorprendente semplicità e drammatica intensità, si discuterà lungo le prossime pagine, lasciando un segno indelebile nel panorama sportivo norvegese.

Sono solo due gli addii degni di nota nello sci di fondo al termine della stagione 2024-25. Entrambi si sono registrati tra i fiordi norvegesi, dove hanno appeso gli sci al chiodo Pål Golberg e Therese Johaug. Il primo un po' a sorpresa e senza clamore, la seconda – viceversa – al termine di un'autentica telenovela mediatica, durante la quale è stata oggetto di ogni genere di pressione per continuare sino a Giochi Olimpici 2026. Proprio di Johaug, ritiratasi la prima volta nel 2022 (senza però escludere di tornare in azione per i Mondiali di Trondheim 2025, come effettivamente fatto), è doveroso riportare le motivazioni del definitivo pensionamento agonistico.

