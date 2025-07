Pedro Pascal | Mia madre è morta anni fa ma la percepisco ovunque

Pedro Pascal, attore simbolo di Hollywood, ha conquistato il cuore di molti con le sue interpretazioni intense e autentiche. A cinquant’anni, ha deciso di condividere senza filtri la sua storia, fatta di successo e di profonde ferite personali. La sua vicenda, tra luci e ombre, ci ricorda come la forza possa nascere anche dalle esperienze più dolorose. Al centro di questa narrazione, la memoria di una madre scomparsa anni fa, che ancora vive in ogni suo gesto e pensiero.

Pedro Pascal è uno degli attori più amati ed impegnati di Hollywood. Cinquant'anni compiuti qualche mese fa e la maturità di chi ha vissuto intensamente, l'attore ha deciso di raccontarsi senza filtri in una recente intervista. Tra i volti più amati del cinema grazie a ruoli iconici come quello in The Last of Us e The Mandalorian, Pedro Pascal ha anche un passato fatto di fragilità e dolori profondi che hanno segnato il suo cammino. Al centro del suo racconto c'è la figura della madre Verónica, scomparsa nel 1999: un vuoto che Pedro porta dentro ogni giorno e di cui parla sentendola sempre accanto a sé.