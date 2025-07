Padovan | Calhanoglu-Inter rottura totale Nel mirino di Lautaro Martinez anche altri

L’Inter si trova di fronte a una crisi profonda, con tensioni che minano l’armonia del gruppo. Dopo le parole incendiari di Lautaro Martinez e le rivelazioni di Giancarlo Padovan su una rottura totale tra Calhanoglu e i vertici societari, l’ambiente nerazzurro è in fermento. La squadra deve ora affrontare sfide interne prima ancora di quelle sul campo: come reagirà la squadra a questa frattura?

Le parole esplosive di Lautaro Martinez dopo la cocente eliminazione dal Mondiale per Club continuano a scuotere l’ambiente Inter. Padovan dagli studi di Sky Sport ha commentato la situazione generale, parlando di “rottura totale” sul tema Calhanoglu. IL COMMENTO – Secondo Giancarlo Padovan, la separazione tra il centrocampista turco e il club di Viale della Liberazione sarebbe ormai sancita anche a livello societario: «La rottura è totale e sancita anche dalla società, l’unica cosa che si può fare è quella che vuole Hakan Calhanoglu: essere ceduto, preferibilmente in Turchia. È meglio che non stia più in questo spogliatoio». 🔗 Leggi su Inter-news.it