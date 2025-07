Roma ora i rinforzi | Gasperini ha una priorità | CMIT

Roma pronta a rinforzarsi: Gasperini ha le sue priorità e il mercato in entrata si accende con nuovi nomi. Dopo la cessione di Abraham, i giallorossi puntano a rafforzare la rosa, con un’attenzione speciale per un esterno di qualità. Le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it svelano che Wesley del Flamengo resta il favorito, con una richiesta di circa 30 milioni di euro. La sfida ora è capire come la Roma concretizzerà queste ambizioni di mercato.

Con la cessione di Abraham si accende il mercato in entrata dei giallorossi: le ultime di Calciomercato.it Dopo la cessione di Abraham al Besiktas, la Roma può concentrarsi sul mercato in entrata e sul rafforzamento della rosa. Prima del ritiro, Gasperini vorrebbe avere nuovo esterno, e le indicazioni portano sempre al nome di Wesley per il quale il Flamengo, come raccontato su Calciomercato.it, chiede circa 30 milioni di euro. Roma, ora i rinforzi: Gasperini ha una priorità (LaPresse) – Calciomercato.it Nel mirino pure della Juventus, il brasiliano è stato vicinissimo all’ Atalanta la scorsa estate e, di fatto, non è mai scomparso dai radar di Gasperini: la sua tecnica e la velocità si sposano alla perfezione con il gioco del tecnico piemontese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, ora i rinforzi: Gasperini ha una priorità | CM.IT

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - rinforzi - priorità

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Dopo la cessione di Abraham al Besiktas, la #Roma può concentrarsi sul mercato in entrata e sul rafforzamento della rosa. ?Prima del ritiro, Gasperini vorrebbe avere nuovo esterno, e le indicazioni portano sempre al nome di #Wesley per il quale il Flameng Vai su X

#Gasperini nei colloqui di mercato con la #Roma ha tracciato la via: 'Serve almeno un grande rinforzo davanti' Ecco tutti i nomi di seconde punte sul taccuino giallorosso #calciomercato Vai su Facebook

Roma, idea Cardona per la fascia sinistra: resta vivo anche De Cuyper; Gasperini riparte da Roma: quattro acquisti richiesti e summit di mercato con Ranieri e Ghisolfi; Gasperini riparte da Roma: quattro acquisti richiesti e summit di mercato con Ranieri e Ghisolfi.