Tudor ha realizzato un cronografo sportivo per la maglia gialla del Tour de France

Tudor, marchio sinonimo di innovazione e stile, ha recentemente conquistato il mondo con un cronografo sportivo dedicato alla maglia gialla del Tour de France. Nato nel 1926 come alternativa più accessibile a Rolex, Tudor ha saputo combinare qualità e design al servizio degli appassionati. La sua storia ricca di collaborazione e innovazione rende ogni pezzo un vero tesoro per i collezionisti e gli sportivi. Non c'è da stupirsi, quindi, che in passato alcuni collezionisti...

Nel 1926, quando Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex, lanciò Tudor come alternativa più economica alla Crown, sfruttò i componenti e i design esistenti del suo marchio originale per ottenere economie di scala. Un Tudor Submariner del XX secolo, ad esempio, è in pratica un Rolex Submariner – cassa, bracciale e tutto il resto – con un movimento svizzero standard e un quadrante diverso. Non c'è da stupirsi, quindi, che in passato alcuni collezionisti abbiano snobbato Tudor definendolo, beh, "il Rolex dei poveri". Oggi, e non solo oggi, questa è una caratterizzazione errata dello stesso Tudor. Perché, sebbene il marchio continui a trarre gran parte del proprio linguaggio stilistico dal catalogo del fratello maggiore, non si affida più a movimenti generici, ma produce molti dei calibri attraverso la propria divisione di movimento, Kenissi.

