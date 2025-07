Francesco Renga su Ambra Angiolini | Se l'amore è vero continua anche se muta Tra noi non ci sono più attriti

Francesco Renga rivela un rapporto sorprendente con Ambra Angiolini, dimostrando come l'amore possa evolversi e adattarsi nel tempo. Nonostante la separazione, tra loro regna ancora un affetto sincero, testimoniato dai continui confronti quotidiani e da una serenità ritrovata. La loro storia dimostra che anche dopo la fine di una relazione può nascere una connessione più profonda e matura. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa splendida evoluzione.

Francesco Renga torna a parlare in un'intervista del rapporto con la sua ex Ambra Angiolini, madre dei suoi due figli. Tra loro, nonostante la rottura, è sempre rimasto un grande affetto: "Ci confrontiamo tutti i giorni. Il nostro rapporto è molto migliore adesso che quando stava finendo la convivenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

