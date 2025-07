Spagna il caldo alimenta i roghi in Catalogna | due morti in 20mila chiusi in casa | Altre due vittime per l' emergenza temperature

L’emergenza incendi in Catalogna si intensifica mentre il caldo record alimenta i roghi, causando tragedie e danni ingenti. Due vittime e 20.000 persone costrette a rimanere in casa testimoniano la gravità della situazione, con oltre 5.000 ettari di terreni bruciati e un fumo che si estende per 300 km. La sfida della lotta agli incendi richiede azioni rapide e decisive per proteggere vite e territori.

L'incendio ha già bruciato circa 5.000 ettari di terreno agricolo. Un denso fumo si è propagato fino a 300 km, creando una colonna di 14 km di diametro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spagna, il caldo alimenta i roghi in Catalogna: due morti, in 20mila chiusi in casa | Altre due vittime per l'emergenza temperature

