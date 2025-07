Mattarella | Eventi climatici estremi? Serve la prevenzione dello Stato non bastano le assicurazioni

Il presidente Sergio Mattarella lancia un appello forte e chiaro: difendersi dagli eventi climatici estremi richiede più che assicurazioni, serve una prevenzione efficace da parte dello Stato. In un momento di emergenza climatica crescente, il monito del capo dello Stato invita a un impegno collettivo e responsabile. È ora di agire con decisione per proteggere il nostro futuro, perché la prevenzione non può essere rimandata.

Un monito ad agire, seppur felpato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esorta un intervento per la protezione da eventi climatici estremi: le istituzioni, ha detto, hanno “obblighi” sotto il profilo della prevenzione. Non tutto può essere demandato alle assicurazioni, per quanto queste assolvano “una funzione sociale”. Il capo dello Stato è intervenuto all’assemblea annuale dell’ Ania e, in giorni in cui l’ emergenza climatica sta colpendo duro con un’ ondata di calmo estremo, ha lanciato un messaggio chiaro. “L’attività assicurativa assolve a una funzione sociale, contribuendo alla coesione della società italiana, anzitutto attraverso strumenti che rendono possibile ripartire in maniera efficace su ampie collettività gli oneri degli eventi anomali, proponendosi, inoltre, quale attrice di stabilità finanziaria, come protagonista negli investimenti di lungo periodo e nel contributo alla sostenibilità del debito pubblico nazionale”, è stato il preambolo del suo messaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it