Antonino Spinalbese di nuovo fidanzato? Ecco con chi è stato avvistato a pranzo

Antonino Spinalbese torna al centro dell'attenzione gossip: dopo il flop di The Couple, reality di Mediaset, il suo nome si riaccende tra voci di nuovi flirt. Recentemente avvistato a pranzo con una misteriosa compagna, l'ex hair stylist non smette di far discutere. Ma chi è la donna che ha catturato il suo interesse questa volta? Scopriamolo insieme, perché in amore Antonino sembra essere tornato alla grande.

Antonino Spinalbese torna sotto i riflettori del gossip. Dopo la partecipazione a The Couple, reality flop di Mediaset, l’ex hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez è di nuovo protagonista della cronaca rosa per due presunti flirt. I rumors si accavallano, ma l’unica certezza è che l’affascinante Spinalbese non smette di far parlare di sé. Ecco con chi è stato avvistato di recente e cosa hanno fatto insieme. The Couple, un flop che ha lasciato il segno in Antonino Spinalbese. All’interno della casa di The Couple, Antonino Spinalbese si era dichiarato apertamente single. Eppure, proprio durante il reality show ha stretto un rapporto speciale con Elena Barolo, ex volto noto della televisione italiana. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Antonino Spinalbese di nuovo fidanzato? Ecco con chi è stato avvistato a pranzo

