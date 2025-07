Prosegue l' avventura dei guerrieri immortali capitanti da Andy Nel cast c' è anche Luca Marinelli

Dopo cinque anni di attesa, l’epica dei guerrieri immortali torna a conquistare gli schermi con *The Old Guard 2*, disponibile su Netflix. Capitanati da Andy (Charlize Theron) e accompagnati da Luca Marinelli nei panni di Nicky, questi eroi senza tempo affrontano nuove sfide e misteri. La saga si arricchisce di emozioni e sorprese, portando avanti la loro incredibile avventura. Pronti a scoprire come si evolve il destino di questi leggendari protagonisti?

A distanza di 5 anni dal primo capitolo, The Old Guard 2 è disponibile da oggi su Netflix. Finalmente si conosce l’esito della squadra di immortali capitanata da Charlize Theron nel ruolo di Andy. Accanto a lei ci sono gli amici e i compagni di viaggio di sempre: da Nile, l’ultima arrivata, alla coppia Joe e Nicky ( Luca Marinelli), a James Copley. Charlize Theron critica il matrimonio Bezos -Sanchez: «Loro fanno schifo, noi siamo cool» X Leggi anche › “The Old Guard”: su Netflix Charlize Theron diventa la donna più vecchia (e bella) della Terra In questo sequel riappare Quynh, in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione in fondo all’oceano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Prosegue l'avventura dei guerrieri immortali capitanti da Andy. Nel cast c'è anche Luca Marinelli

In questa notizia si parla di: immortali - andy - prosegue - avventura

The Old Guard 2 lotta all'ultimo sangue tra Charlize Theron e Uma Thurman.

In “The Old Guard 2” Charlize Theron e Uma Thurman se le danno di santa ragione - Uma Thurman è la vera novità di The Old Guard 2, attorno al personaggio di Discordia ruota tutto il film. Segnala iodonna.it