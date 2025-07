Avvistata una famiglia di cinghiali vicino al cimitero

Un'inquietante presenza si fa strada nel cuore di Tolentino: una famiglia di cinghiali, recentemente avvistata vicino al cimitero di contrada Maestà, ha acceso i timori dei residenti. Nove esemplari, tra cui cuccioli e adulti, si aggirano tra le case, creando rischi per il traffico e la sicurezza pubblica. La situazione richiede attenzione e intervento immediato per garantire la tranquillità di tutti.

Tolentino, 2 luglio 2025 - Ancora segnalazioni di cinghiali in città, a Tolentino. Questa volta in contrada Maestà, appena dopo il cimitero, vicino alle case. Nove esemplari in tutto, di cui due adulti di taglia medio-grande e il resto cuccioli, sono stati avvistati da diversi residenti nelle ultime settimane. “È pericoloso per le auto e le moto – spiega una cittadina – perché questi animali attraversano all’improvviso. Inoltre si avvicinano sempre di più alle abitazioni. Non sappiamo quale potrebbe essere la reazione della mamma cinghiale, solitamente molto protettiva verso i cuccioli. Senza considerare i danni alle colture nei campi e al rischio appunto di incidenti stradali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avvistata una famiglia di cinghiali vicino al cimitero

In questa notizia si parla di: cinghiali - vicino - cimitero - avvistata

Schianto vicino alla galleria, travolge in auto e uccide 14 cinghiali in un colpo solo - Un tragico incidente ha colpito nei pressi della galleria di Pesaro, dove un'auto ha investito e ucciso 14 cinghiali in un solo colpo.

Avvistata una famiglia di cinghiali vicino al cimitero; Grossi cinghiali a ridosso della strada vicino al cimitero di Campobasso; 4 cinghiali a ‘passeggio’ su via Firenze, ennesimo avvistamento nel centro abitato. E in tanti ormai hanno paura.

Avvistata una famiglia di cinghiali vicino al cimitero - Questa volta in contrada Maestà, appena dopo il cimitero, vicino alle case. Secondo msn.com

Cinghiali a spasso per Macerata: il video della gita vicino al cimitero - Il Resto del Carlino - Cinghiali a spasso per Macerata: il video della gita vicino al cimitero La famiglia di ungulati è stata avvistata, e ripresa con un telefonino, intorno alle 23 di ieri sera nei pressi della ... Segnala ilrestodelcarlino.it