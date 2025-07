Giorgetti | La crescita è solida e il Governo resta responsabile sui conti pubblici

Giorgetti sottolinea una crescita italiana solida, con un governo responsabile che mantiene i conti pubblici sotto controllo. L'economia continua a rafforzarsi grazie agli investimenti e all'attuazione del PNRR, mentre l'occupazione cresce e l'inflazione si mantiene stabile. Una fase positiva che conferma la solidità delle politiche attuate e apre nuove prospettive di sviluppo per il Paese. La ripresa appare ormai consolidata e pronta a proseguire lungo questa strada.

"L'economia italiana conferma un percorso di crescita solido, sostenuto in particolare dagli investimenti e dall'attuazione del PNRR. L'occupazione continua a rafforzarsi, con oltre 140.000 nuovi occupati nel primo trimestre dell'anno e un tasso di disoccupazione sceso intorno al 6%. L'inflazione si mantiene stabilmente sotto controllo, al di sotto del 2%, mentre il deficit pubblico è in progressiva riduzione, previsto al 3,3% del Pil nel 2025, con un percorso di graduale discesa nei prossimi anni. In questo quadro il Governo conferma un'impostazione di serietà e responsabilità nei conti pubblici, sostenendo al tempo stesso export, investimenti e competitività , a beneficio della crescita strutturale delle nostre imprese e dell'economia nazionale" così il ministro Giorgetti intervenendo all'assemblea di Ania a Roma.

