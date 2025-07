Villaricca Maggioranza sconfitta in consiglio | non passa il riequilibrio – approvata Commissione Speciale su Quartiere Sant’Aniello

In un momento di grande tensione politica, Villaricca assiste a un brillante esempio di fragilità della propria maggioranza, che crolla durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. La mancata approvazione del riequilibrio di bilancio e il successo della commissione speciale sul quartiere Sant’Anniello segnano un punto di svolta. Una vittoria che mette in discussione il futuro amministrativo della città, aprendo nuovi scenari di responsabilità e cambiamento.

È accaduto ciò che da tempo era nell’aria: durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Villaricca, la maggioranza ha mostrato evidenti segni di cedimento politico, andando sotto nei numeri non riuscendo ad approvare la salvaguardia dei riequilibri di bilancio e vedendo bocciati alcuni punti all’ordine del giorno tra cui la ratifica di una variazione di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca. Maggioranza sconfitta in consiglio: non passa il riequilibrio – approvata Commissione Speciale su Quartiere Sant’Aniello

