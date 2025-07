A Roma spunta la divisa nazista con la Stella di David | è bufera sul pannello choc

Una scena che lascia il fiato sospeso e scuote la coscienza civile. A Roma, nel cuore di Trastevere, una mostra di intolleranza e odio ha fatto emergere ancora una volta quanto l'antisemitismo sia un problema persistente. La presenza di un'immagine così grave e provocatoria evidenzia la necessità di un impegno collettivo contro ogni forma di odio e discriminazione, affinché questa rabbia possa trasformarsi in azione concreta e cultura del rispetto.

A Roma l'antisemitismo colpisce ancora. Nel cuore del Rione Trastevere, nella trafficata piazza Sonnino, √® apparso un pannello con un'immagine che suggerisce un vergognoso paragone tra i nazisti e gli israeliani. All'interno di una pensilina dell'Atac, in cui cittadini e turisti attendono i mezzi di trasporto, √® spuntata la sagoma di una divisa SS¬†con al braccio una fascia che, al posto della svastica, presenta la Stella di David, il simbolo a sei punte del¬†popolo ebraico.¬†√ą bufera sul caso scoppiato nella Capitale, che si inserisce in un clima d'odio antisemita gi√† preoccupante.¬† ¬†. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - A Roma spunta la divisa nazista con la Stella di David: √® bufera sul pannello choc

In questa notizia si parla di: roma - divisa - stella - david

Sinistra divisa sullo Stadio della Roma, AVS attacca Gualtieri: “Calpesta il confronto con i cittadini” - La sinistra si spacca sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata, con Alleanza Verdi e Sinistra che attacca il sindaco Gualtieri.

Piazza divisa per il 25 aprile a Porta San Paolo a Roma; Shoah, a Roma l'inaugurazione del murale 'The Star of David' Edith Bruck - LaPresse; Roma, il Museo della Shoah accoglie ¬ęThe Star of David¬Ľ, opera di aleXandro Palombo dedicata a Edith Bruck.

Roma, spunta la divisa nazista con la Stella di David: è bufera sul pannello choc - è spuntata la sagoma di una divisa SS con al braccio una fascia che, al posto della svastica, presenta la Stella di David, il simbolo a sei punte del popolo ... Secondo iltempo.it

Roma, stella di David su un muro: indaga la Digos - Quotidiano Nazionale - Una stella di David con un manifesto su cui campeggia un’immagine che ritrae un bambino israeliano rapito ... Lo riporta quotidiano.net