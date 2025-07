Un caso di tubercolosi polmonare in un nido di Grosseto | bassa la possibilità di contagio

Una recente segnalazione di tubercolosi polmonare in un nido di Grosseto ha acceso l’attenzione sulla sicurezza dei più piccoli. Fortunatamente, l’inchiesta epidemiologica in corso indica un basso rischio di contagio all’interno della struttura. Tuttavia, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est ha deciso di adottare misure di sorveglianza per garantire la tutela della salute pubblica e prevenire eventuali sviluppi.

GROSSETO – Un caso di tubercolosi polmonare in un nido di Grosseto. La segnalazione è arrivata al dipartimento di prevenzione all’Asl Toscana Sud Est. Dall’inchiesta epidemiologica in corso, non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico: nonostante ciò il Dipartimento dipPrevenzione, in coerenza con la normativa vigente e con il suo mandato di tutela della salute pubblica, effettuerà una sorveglianza sui minori e sugli operatori individuati come contatto del caso, in un’ottica di massima precauzione. Tale sorveglianza consiste nell’esecuzione del test di Mantoux a tutti i contatti sopra richiamati e nell’effettuazione di Rx del torace nei minori con età inferiore a 5 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

