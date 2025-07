Si sono sposati Festa per la coppia di Canale 5 le parole della sposa commuovono | Grazie di avermi aspettata

Si sono detti sì in una cerimonia indimenticabile, tra emozioni e sorrisi condivisi sui social. La sposa, con parole commoventi, ha ringraziato il suo amore: “Grazie di avermi aspettata”. Un momento di pura felicità per il volto di Canale 5 e la sua partner, circondati dall’affetto di amici e parenti in una location da sogno. Non erano soli all’altare: accanto a loro, c’era...

Nozze in grande stile per il volto di Canale 5 e la sua fidanzata storica. Dopo anni di relazione, hanno deciso di dirsi sì circondati dall’affetto di amici e parenti. Le immagini della cerimonia sono state condivise sui social, suscitando grande emozione. I due volti noti hanno scelto una location immersa nel verde, perfetta per celebrare il loro amore con semplicità, eleganza e tanta tenerezza. Non erano soli all’altare: accanto a loro, c’era anche la loro bambina, nata meno di un anno fa. L’evento si è svolto lo scorso weekend in Emilia-Romagna, in una splendida villa nella campagna forlivese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

