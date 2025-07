Teatro La Pergola Mazzi | Commissione autonoma chiederò di ascoltare Massini

Il mondo del teatro si trova spesso al centro di tensioni e fraintendimenti, e questa volta le parole di Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, aprono un nuovo capitolo di dialogo e confronto. Con sincerità e attenzione alle emozioni coinvolte, Mazzi sottolinea l’importanza di preservare il benessere degli artisti e di mantenere un dialogo rispettoso tra le istituzioni e i protagonisti culturali. È il momento di ascoltare, capire e costruire insieme un futuro più solido e collaborativo.

“Dato che si è creata una situazione che Stefano Massini soffre, lungi da me creare una condizione per cui lui lavori nel disagio. La commissione che ha giudicato il caso del teatro di Firenze neanche la conosco. Non possiamo in nessun modo interfacciarci con loro, ho fatto anche fatica ad andare a salutarli appena insediati”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, aprendo l’incontro pubblico al MiC con Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana, escluso dal novero dei Teatri nazionali. “Quando Massini ci ha chiesto di poter parlare con la commissione – ha quindi aggiunto Mazzi – io non sapevo se poteva farlo e sono andato a chiederlo al direttore generale che si chiama Antonio Parente e lui mi ha risposto che era già successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teatro La Pergola, Mazzi: “Commissione autonoma, chiederò di ascoltare Massini”

