Tredicenne ustionata non sarà trasferita | la bimba resta al San Pio e ringrazia i medici con una lettera

Una storia di coraggio e gratitudine. La tredicenne ustionata durante una festa a Benevento sta mostrando segni di miglioramento e rimarrà al San Pio, evitando il trasferimento a Napoli. La sua forza e il personale medico dedicato sono al centro di questo lieto episodio, culminato in una toccante lettera di ringraziamento della bambina ai medici che l’hanno assistita con professionalità e affetto. Un gesto che ricorda quanto il sorriso possa nascere anche nei momenti più difficili.

Tempo di lettura: 2 minuti Sta meglio la tredicenne rimasta ustionata sabato scorso durante un giro in autoscontro alla festa della Madonna delle Grazie, a Benevento. Le sue condizioni cliniche sono in miglioramento e, per il momento, non sarà trasferita all’ospedale Santobono di Napoli, come inizialmente previsto. La decisione è stata presa dai medici del reparto di Pediatria dell’ospedale “San Pio”, dove la piccola è tuttora ricoverata, dopo aver valutato che le terapie in corso sono al momento sufficienti per affrontare le ustioni riportate, principalmente agli arti inferiori. La prognosi resta riservata, ma i segnali sono incoraggianti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it