meloni ricevuta da papa leone xiv focus su pace ucraina

Durante un incontro ufficiale in una giornata di grande rilievo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ricevuta da Papa Leone XIV, in un’occasione che ha sottolineato l’importanza del dialogo e della pace. Vestita con un elegante tailleur blu scuro, Meloni ha portato un omaggio storico, ricevendo in cambio un prezioso volume su Sant’Agostino. Tra i temi principali affrontati – durata oltre 30 minuti – si è posto particolare focus sulla pace in Ucraina e le sfide globali da affrontare insieme.

In tailleur blu scuro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ricevuta da Papa Leone XIV per una prima udienza ufficiale. "Molto piacere", ha esordito il Pontefice. La premier ha donato un'immagine dell'Angelicum del XVII secolo, ricevendo in cambio un volume su Sant'Agostino, in omaggio agli studi del Papa presso l'Università Angelicum. Tra i principali temi affrontati nel corso dell'udienza – durata oltre 30 minuti – figurano l'impegno comune per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l'assistenza umanitaria a Gaza. Successivamente, Meloni ha incontrato il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

