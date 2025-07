Inter Capello | Lautaro non ha parlato bene Inter sopravvalutata

L’ex allenatore e ora opinionista Fabio Capello analizza il momento delicato dell’Inter, criticando le recenti parole di Lautaro e la percezione della squadra come sopravvalutata. Tra commenti sul finale di stagione e innovazioni tattiche di Chivu durante il Mondiale per club, Capello affronta anche il tema se arrivare secondi sia davvero un fallimento. Scopriamo cosa ne pensa l’esperto e quali sono le prospettive future dei nerazzurri.

L’ex allenatore – e ora opinionista – Fabio Capello si è espresso sul momento dell’ Inter e sul battibecco Lautaro-Calhanoglu. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Capello ha scritto del finale di stagione dell’Inter e sulle innovazioni di Cristian Chivu durante il Mondiale per club. ARRIVARE SECONDI NON E’ UN FALLIMENTO? – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Capello: “Lautaro non ha parlato bene. Inter sopravvalutata”

In questa notizia si parla di: inter - capello - lautaro - parlato

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

#Capello dice la sua sulla nuova #Inter di #Chivu Poi interviene sul caso #Lautaro #Calhanoglu Vai su X

MONDIALE PER CLUB, INTER FLUMINENSE: REACTION IN DIRETTA [NO STREAMING] Commenta con noi Inter Fluminense, ottavi di finale Mondiale per Club 2025:... Vai su Facebook

Capello: Calha è il Rodri dell'Inter, ma certe beghe si risolvono in un altro modo...; Calhanoglu potrebbe salutare l’Inter, Capello avverte: “E’ il Rodri nerazzurro, è indispensabile”; Capello: “Ho visto impegno da parte dell’Inter, ma il caldo ha inciso. Su Lautaro e Çalhanoglu…”.

Capello avvisa: «Calhanoglu è il Rodri dell’Inter, sostituirlo non sarà facile. Lautaro? I problemi si risolvono in un altro modo…» - Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul caso scoppiato all’Inter tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Lo riporta calcionews24.com

Capello: "Il problema dell'Inter è stato il campionato, non la Champions. Lautaro-Calhanoglu? Ecco come la penso. Su Chivu e Sucic..." - Per commentare la stagione dell'Inter, finita senza trofei, la Gazzetta dello Sport interpella Fabio Capello. Riporta msn.com