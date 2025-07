Idee rivoluzionarie ma non associazione a delinquere perché i militanti di Askatasuna sono stati assolti

Le idee rivoluzionarie non sono automaticamente reato, come dimostrano le recenti sentenze a Torino. Non basta nutrire sentimenti di protesta o ispirarsi a movimenti come Hezbollah per essere considerati parte di un’associazione illecita. La differenza tra pensiero e azione è fondamentale nel diritto e nella società. Ecco perché la libertà di espressione e di pensiero rimane un valore imprescindibile, anche quando le idee sono controverse o scomode.

Tra i militanti di Askatasuna c’è chi coltiva “idee rivoluzionarie”, si richiama a Hezbollah e cova “astio verso le istituzioni” ma questo non significa fare parte di un’associazione e non è nemmeno reato. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del maxi processo agli attivisti del centro sociale. Lo scorso marzo il tribunale di Torino avevano inflitto 18 condanne, ma solo per episodi specifici, assolvendo gli imputati dall’accusa di associazione per delinquere. La sentenza si sofferma sul contenuto di una conversazione fra tre militanti, intercettati durante le indagini, che i pm avevano richiamato a sostegno delle loro tesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Idee rivoluzionarie ma non associazione a delinquere”, perché i militanti di Askatasuna sono stati assolti

