Fedez | Il matrimonio con Chiara Ferragni è stato un Vietnam a Leone e Vittoria abbiamo spiegato tutto

Fedez torna a parlare del divorzio con Chiara Ferragni, ma anche del tumore e di Sanremo. Il rapper, infatti, si √® raccontato in una lunga chiacchierata con lo youtuber Gabriele Vagnato, il quale ha trascorso 24 ore con il cantante trasformandole in un contenuto social gi√† diventato virale sul web. ‚ÄúHo la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato nulla. Sto scrivendo un libro in cui rielaboro gli episodi della mia vita e cerco di dargli un senso‚ÄĚ afferma Fedez il quale rivela di vivere un periodo di ricostruzione della sua esistenza: ‚ÄúDopo aver distrutto tutto, tipo Nagasaki, mi sto riprendendo. 🔗 Leggi su Tpi.it