Patti Smith crolla sul palco e rientra in sedia a rotelle | cosa è successo

Paura per. La cantautrice èta suldurante un'esibizione a San Paolo (in Brasile) e ha messo in allarme tutti i presenti. "Sto bene. Potete sentire che sto bene", ha detto all'Associated Press, aggiungendo che l'intera faccenda è stata "grossolanamente esagerata". Il riferimento è al video che è stato pubblicato sui social e che mostravasdraiata nel locale dove si stava esibendo. L'artista su Instagram ha poi spiegato di aver avuto delle vertigini post-emicrania. "Sono stata visitata da un medico eccellente e stavo benissimo. Vi prego di non accettare nessun altro resoconto. Con tutti i conflitti del mondo, questo incidente spiegabile non merita così tanta attenzione", ha scritto sulla piattaforma. Secondo i media locali,ta circa 30 minuti dopo l'inizio dell'evento mentre leggeva un testo sui cambiamenti climatici.