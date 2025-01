Lanazione.it - Nave incagliata, corsa contro il tempo per scongiurare il peggio: “Potenziale bomba ecologica”

Leggi su Lanazione.it

Massa, 30 gennaio 2025 – Una vera e propria lottailper evitare che una «», come definita dal sindaco FrancescoPersiani, scoppi sul litorale massese. A bordo dellacargo Guang Rong ci sono 104 tonnellate di gasolio e la priorità adesso è metterle in sicurezza in mare e provvedere al pompaggio del carburante dall’interno della. È quanto emerso da una riunione alla prefettura di Massa per fare il punto sullaandata a sbattere con la mareggiatail pontile di Marina di Massa. «Stando a prime valutazioni, pare non ci sia stata una fuoriuscita di gasolio consistente, tale da poter parlare di contaminazione ambientale – ha spiegato il sindaco Francesco Persiani - Per l’odore forte di nafta percepito nelle scorse ore sul posto i tecnici hanno spiegato che probabilmente si tratta di acqua di sentina uscita fuori.