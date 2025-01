Iltempo.it - Juve ko allo Stadium col Benfica, ora i play-off

TORINO (ITALPRESS) – Nell'ottava e ultima giornata della prima fase di Champions League lantus è stata sconfitta 2-0 all'Allianzdi Torino da unche doveva a tutti i costi vincere per essere sicuro della qualificazione aioff.off già raggiunti dai bianconeri matematicamente al turno precedente, ma che con questa sconfitta hanno ulteriormente peggiorato la loro posizione in classifica. Uomini di Thiago Motta travolti da bordate di fischi al termine della gara. Al 16? del primo tempo è stato ila passare in vantaggio dopo una serie di schermaglie in avvio: tentativo di ripartenza bianconera interrotta e palla ai portoghesi, pne stoppato da Bah dietro la linea difensiva dellantus e appoggio a Pavlidis che tutto solo davanti a Perin è stato bravo a non sbagliare.