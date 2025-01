Inter De Pieri rinnova e gioisce | L’Inter è una società fantastica Il mio sogno è…

Leggi su Ilnerazzurro.it

La serata di ieri sera sarà una notte da ricordare per l’: vittoria agevole per 3-0 contro il Monaco e qualificazione agli ottavi diretta come quarta forza della Champions League, senza passare dai temutissimi playoff.Ma la vittoria di ieri non è stata una milestone solo per la, ma anche per un giovane calciatore della Primavera nerazzurra, Giacomo De, che nella serata di ieri ha vissuto l’esordio in prima squadra nella cornice più bella di tutte: esordio a San Siro in una serata di Champions.Dee non trattiene l’emozione: “Una soddisfazione immensa. Lautaro mi ha detto.”Il giovane De, classe 2006, uno dei gioielli della formazione under 20 allenata da Andrea Zanchetta, è subentrato al posto di capitan Lautaro Martinez a pochi minuti dalla fine della partita, donando una standing ovation al numero 10 e ha potuto assaggiare il prato di San Siro per la prima volta in carriera.