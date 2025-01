Nerdpool.it - I Griffin 23: un poster mostra un primo sguardo alla stagione 23

stanno per tornare con l’attesissima23, e FOX ha rilasciato unufficiale con un nuovopromozionale. La serie animata, creata da Seth MacFarlane, ha subito uno slittamento nel palinsesto: inizialmente prevista per l’autunno 2024, la nuovadebutterà invece nell’inverno 2025 come parte della programmazione di metàdel network americano. Dopo una lunga attesa, i fan potranno finalmente tornare a seguire le avventure di Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian.Quando esce la23 de I?La23 de Idebutterà ufficialmente negli Stati Uniti su FOX domenica 16 febbraio 2025 alle 20:00 (ora della costa est). La serie guiderà il blocco di animazione Animation Domination, che vedrà anche il ritorno di titoli come Grimsburg, The Great North e Krapopolis, tutti rimasti in pausa durante le festività invernali.