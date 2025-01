Lapresse.it - Germania, Merkel critica Merz per inasprimento politiche migratorie: “Sbagliato il voto con AfD”

Tensione in, dopo che ieri il Bundestag ha votato a favore del piano per l’delle, proposto da una mozione dell’Unione (Cdu e Csu). Un risultato ottenuto anche grazie ai voti dell’ultradestra dell’AfD. A tal proposito, sono arrivate le critiche da parte dell’ex cancelliera tedesca Angelanei confronti del leader della Cdu e candidato cancelliere dell’Unione, Friedrichcontro la maggioranza con AfDha definito “sbagliati” gli eventi del Bundestag che hanno consentito una maggioranza con l’AfD. L’ex cancelliera ha fatto riferimento a quanto dichiarato dallo stessoil 13 novembre 2024 in un intervento al Bundestag nel quale sottolineava la necessità di non creare maggioranze in Parlamento che avrebbero potuto realizzarsi solo con l’AfD.