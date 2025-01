Bergamonews.it - Fondo di solidarietà per l’alluvione, Fondazione della Comunità Bergamasca delibera contributi per oltre 580 mila euro

Bergamo. Si conclude l’iter del Bando “Spese di primissima necessità” per i danni causati dal9 settembre 2024 con ladi liquidazione deida parte del Consiglio di amministrazione di, riunitosi mercoledì 29 gennaio. Atto che segue l’approvazione delle istanze risultate ammissibili al ristoro da parte del Comitato di coordinamento composto da Comune di Bergamo e. Si tratta di: 109 condomini, 35 privati, 15 imprese per un totale di 580.526,85. Sono pervenute in tutto 182 domande di contributo (112 condomini, 49 privati, 21 imprese) per un totale di 734.830,20.La lista dei beneficiari è pubblicata sul sito(al seguente link:bergamo.