Dayitalianews.com - Esplode la bomba di gossip: “Chiara Ferragni tradiva Fedez con Achille Lauro”

La coppia dei Ferragnez è esplosa da tempo, ma ora stanno emergendo tante voci incontrollate diche parlano di ripicche, ricatti e tradimenti. Secondo “radio-” il rapper milanese avrebbe avuto una relazione extra-coniugale con la stylist milanese Angelica Montini. Ma c’è un’altra clamorosa voce che è deflagrata come unaa sua volta avrebbe traditocon. L’indiscrezione è stata confermata non solo da Fabrizio Corona, ma anche da un altro esperto dei vip, Alessandro Rosica, amico difino a poco tempo fa. Secondo l’imprenditore digitale laavrebbe tradito l’ex compagno per ripicca dopo i suoi presunti ripetuti tradimenti. “Fatto bene – ha detto Rosica – ma non è che adesso è Santada Milano”.Il flirt dicon“Mala tempora currunt” per, rinviata a giudizio per truffa aggravata pur avendo raggiunto un accordo con il Codacons, e adesso è uscita fuori quest’altra notizia che non depone a suo favore.