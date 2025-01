Scuolalink.it - Dimissioni di massa dei docenti al Liceo ‘Fracastoro’ di Verona: le richieste di Anief Veneto

Un clima di tensione e disagio ha portato alledi numerosipresso il“G. Fracastoro” di. La scuola, nota per la sua tradizione di qualità e innovazione, sta attraversando un periodo di difficoltà a seguito del cambio della dirigenza scolastica. Idenunciano una crescente svalutazione del loro lavoro e una gerarchizzazione dei rapporti che impedisce un dialogo costruttivo con la nuova dirigente scolastica. Le cause del malcontento e dellediSecondo quanto riportato da, sindacato che rappresenta gli insegnanti, lesarebbero da attribuire a una gestione del personale scolastico basata sulla logica del “divide et impera”, che avrebbe generato frustrazione e alienazione tra i. La mancanza di un confronto aperto e collaborativo tra la dirigenza e il corpo docente avrebbe portato a una situazione di insofferenza diffusa, culminata con ledi figure chiave come i collaboratori della preside, i coordinatori di classe e di dipartimento.