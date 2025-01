Ilfattoquotidiano.it - Corona e lo scoop sui Ferragnez: il confine tra cronaca ed etica nel gossip è quasi invisibile

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il quarto episodio del podcast “Falsissimo” di Fabrizioè finito al centro delle cronache per via delle rivelazioni scottanti sulla presunta amante che Fedez avrebbe frequentato prima, durante e dopo il matrimonio con Chiara Ferragni. La prima parte del video visibile a tutti su Youtube – la seconda fa parte di un contenuto a pagamento – ha ottenutodue milioni e mezzo di visualizzazioni in pochi giorni ed è deflagrata come una bomba alla vigilia di un’altra notizia che ha violentemente scosso la tranquillità della più famosa influencer italiana, ovvero il suo rinvio a giudizio per truffa aggravata legata al famigerato “Pandoro Gate”.Quello che colpisce della nuova veste dell’ex re dei paparazzi è sicuramente una ritrovata serenità, forse dovuta al nuovo corso che la sua vita privata ha preso, e una maggiore sicurezza nel porsi come narratore e fustigatore degli altrui vizi in una sorta di “Decameron” dell’era dei social e dei podcast.