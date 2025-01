Ilfattoquotidiano.it - Condanna all’ergastolo per il 21enne che uccise il giovane pizzaiolo Francesco Pio Maimone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fu ucciso dopo una lite per un drink versato su una scarpa Louis Vuitton. Non c’entrava niente,Pio, ma quella notte, era il 20 marzo 2023, fu lui a essere colpito da uno dei colpi di pistola esplosi daPio Valda. Morì sul lungomare di Napoli, tra gli chalet di Mergellina. Oggi, a quasi due anni di distanza, Valda è statoto. La Corte d’Assise di Napoli ha accolto la richiesta della pm Antonella Fratello.Valda, 21 anni, sparò all’impazzata tra la folla degli chalet “incurante della presenza di famiglie con passeggini e bambini” dopo una lite con altre persone per un drink versato su una scarpa Louis Vuitton., 18 anni,perse la vita sul colpo. Il killer è ritenuto dalla Dda al vertice dell’omonimo gruppo malavitoso del quartiere Barra di Napoli: dieci giorni fa gli sono stati inflitti 15 anni e 4 mesi per associazione mafiosa.