Spazionapoli.it - Comuzzo al Napoli, grande ottimismo: super contratto e retroscena con Manna

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Pietrosi avvicina a grandi passi agli azzurri, c’è. Pronto une spunta unconPer il calciomercatoultimissime arrivano sul fronte Pietro. Il difensore della Fiorentina sembra davvero vicinissimo agli azzurri, che hanno accelerato le operazioni. La giornata di ieri, è stata decisiva per la svolta in un affare che non appariva così avviato, come poi si è invece rivelato nelle scorse ore. E le prossime 48 ore potrebbero risultare cruciali per chiudere definitivamente un acquisto di assoluta prospettiva.Un colpo che ricorda quelli già fatti in passato da Aurelio De Laurentiis, di prospettiva e di potenziale plusvalenza futura. Pietro, infatti, ha 19 anni e ne compirà a febbraio 20.