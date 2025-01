Primacampania.it - A Pomigliano Vigili e Guardia Costiera sequestrano 500 kg di pesce senza tracciabilità

Leggi su Primacampania.it

D’ARCO – Cinque quintali diprivo died una cinquantina di borse contraffatte, sono stati sequestrati in una fiera mercato settimanale ad’Arco, nel corso di un’operazione congiunta della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto –di Napoli, con il supporto del distretto sanitario ASL di Cercola.d’Arco: 500 chili dinon tracciabile sequestrato in maxi operazione di Polizia locale eNel corso delle verifiche, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 500 chili di prodotti ittici e pescato privo di, e contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 12mila euro, relative a violazioni delle norme sanitarie, irregolarità nella filiera alimentare e lavoro in nero.