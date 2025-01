Lanotiziagiornale.it - Zelensky e Putin continuano a scambiarsi colpi proibiti tra droni, bombe e dichiarazioni al vetriolo sulle trattative di pace

Mentre Ucraina e Russiaduri– con idi Kiev che hannoto impianti petroliferi ed energetici russi e le forze di Mosca che hanno risposto bombardando l’ex repubblica sovietica – a far discutere è l’ultimo botta e rispostaditra Volodymyre Vladimirin merito alla possibile apertura ai negoziati diprovocaIl leader ucraino ha accusato il presidente russo di temere i negoziati e di voler trascinare il conflitto il più a lungo possibile. “Con le sue azioni sta confermando ancora una volta che ha paura dei negoziati, ha paura dei leader forti e sta facendo di tutto per prolungare la guerra. Ogni suo passo e tutti i suoi cinici trucchi mirano a renderla senza fine” ha spiegato.Lo stesso ha poi ricordato come Mosca, dopo aver lanciato una guerra ibrida contro l’Ucraina nel 2014, sia passata a un’invasione su vasta scala nel 2022 e ha denunciato il rischio che il Cremlino stia solo cercando di guadagnare tempo per preparare nuovi attacchi.