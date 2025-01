Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 29/01/25

Leggi su Isaechia.it

Là fuori il mondo (e per ‘mondo‘ intendo gli amanti del trash made in) si divide fondamentalmente in due categorie: chi ha un debole per Gianmarco Steri, e chi proprio non si spiega come il neo tronista possa avere tutto l’incredibile riscontro che sta avendo.Un “plebiscito” non appena si è diffusa la notizia che Maria De Filippi gli avesse offerto la poltrona rossa, migliaia di richieste per corteggiarlo che alla redazione non arrivavano dai tempi di Jack Vanore, ragazze che entrano in studio a gruppi di cento col resto di due, che per farle sedere tutte bisogna pure sfrattare i corteggiatori di Francesca Sorrentino. com’è possibile tutto ciò per un ragazzo così ‘normale‘?La verità è che in quello studio (e pure in giro per strada, a dirla tutta.) c’è una concentrazione così elevata di mancati showman narcisisti ed egoriferiti, di carciofi vuoti e inconcludenti, di maranza privi di una personalità propria, di quei tremendi ‘malesseri‘ che tanto vanno (inspiegabilmente) di moda, che appena spunta un ragazzo ‘normale‘, con un aspetto ‘normale‘, con dei valori ‘normali‘, che sogna una storia ‘normale‘ e che si comporta in modo ‘normale‘ ci pare un alieno.