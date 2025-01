Iltempo.it - "Surreale". Schlein e Conte all'attacco su Almasri ma Calenda si smarca

Elly, nel tentativo di ridurre il distacco va in scia con la Procura di Roma. E sfrutta l'iscrizione nel registro degli indagati della presidente del Consiglio per risalire la china. O almeno ci prova, della serie «tentar non nuoce». «Le questioni giudiziarie non attengono al nostro lavoro, ma è sul piano politico che insistiamo dall'inizio chiedendo a Giorgia Meloni di non nascondersi dietro ai suoi ministri», dice la segretaria Pd. Ed aggiunge: “venga lei domani in Aula per chiarire al Paese per quale motivo il governo ha scelto di riaccompagnare a casa un torturatore libico per il quale la Corte penale internazionale aveva spiccato un mandato di arresto». Una versione, per una volta, assecondata anche dal quasi amico del M5S, Giuseppe. Che detta alle agenzie: «Il Governo ha combinato un grave disastro politico, mettendo in fila menzogne e versioni diverse, senza spiegarci davvero perché hanno imbarcato a nostre spese e con tutti gli onori su un volo di Stato un criminale libico anziché consegnarlo alla Corte penale internazionale».