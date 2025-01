Sololaroma.it - Sporting-Bologna in diretta e streaming gratis: collegati subito alla Champions Live

Mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00, ilaffronta loLisbona nell’ottava e ultima giornata della fase campionato della UEFALeague. Per gli emiliani, già eliminati, sarà una passerella d’addio al torneo, dopo aver ottenuto una vittoria di prestigio contro il Borussia Dortmund. Lo, invece, ha ancora bisogno di punti per consolidare la propria posizione nella griglia dei playoff e scenderà in campo con il chiaro obiettivo di vincere.Dove VedereLisbona-inTV eLisbona-sarà trasmessa intv eper tutti gli abbonati, attraverso i canali Sky e Now Tv. Nello specifico:TV:Sky Sport 255 (per abbonati Sky):Sky Go (per abbonati Sky)NOW TVCopertura Sky:Ampio pre-partita dalle ore 19:30, con approfondimenti e intervisteGol su Sky Sport 251 e NOW, con aggiornamenti in tempo reale da tutte le gareProbabili Formazioni diLisbona-Lisbona (4-4-2):Israel; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araujo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Harder.