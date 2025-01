Scherma CdM | spada femminile a Barcellona uomini a Heidenheim

Leggi su Sportface.it

Lamaschile vola a, in Germania, per il Gran Prix valido per la stagione 2024/2025. Le ragazze della, invece, saranno a. Un totale di 24 azzurri in pedana per il direttore tecnico Dario Chiadò. 6-8 febbraio le date del torneo maschile, 7-9 febbraio le date del. Asaranno impegnati nell’individuale Davide Di Veroli (fresco reduce dal bronzo nel GP di Doha), Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli. La prima giornata sarà dedicata a gironi e turni preliminari, venerdì 7 spazio al tabellone principale per l’assegnazione delle medaglie. Sabato 8 chiusura con la prova a squadre in cui l’Italia schiererà il quartetto composto da Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini.