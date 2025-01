Salute | il digiuno aiuta l’immunoterapia e riduce la cardiotossicità

Leggi su Ildenaro.it

Più di un giorno alla settimana diamplifica l’attività tumorale dell’infiammazione sistemica e gli eventi cardiovascolari avversi. A dirlo è uno studio a firma del ricercatore del Pascale, Vincenzo Quagliariello, pubblicato su Nature Communication, e che si è classificato al primo posto del premio AIACE, nome della Fondazione che opera per il sostegno della ricerca in campo oncologico. La ricerca ha dimostrato, per la prima volta, che la dieta a intermittenza (Fasting mimicking diet, FMD) è capace di aumentare l’attività antitumorale degli inibitori dei checkpoint immunitari e di ridurne la. . La ricerca oncologica risultata vincitrice del Premio è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications dalla Struttura Complessa di Cardiologia dell’Istituto Nazionale dei tumori di Napoli in collaborazione con l’University of Southern California (Los Angeles) e l’IFOM di Milano.