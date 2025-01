Cultweb.it - Quali sono i Giorni della Merla e perché si chiamano così?

Leggi su Cultweb.it

corrispondono al 29, 30 e 31 gennaio e, tradizionalmente,considerati i più freddi dell’anno. Il motivo per il quale siaffonda in antiche leggende, molte dellestate tramandate da tempi ormai lontani, e a volte cambiano da regione a regione. Eccole più famose e fantasiose.Isi riferiscono aipiù freddi dell’anno, solitamente gli ultimi tredi gennaio. Sia causa di una leggenda popolare che risale alla tradizione contadina italiana. Secondo il racconto, durante i trepiù freddi dell’inverno, unadalle piume bianche si rifugiava in un camino per scaldarsi e diventava nera a causa del fumo. Questa immaginenera ha ispirato il nometradizione, che simboleggia il culmine del freddo invernale.