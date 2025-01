Romadailynews.it - Premio cinematografico Atena Nike, la quarta edizione a fine giugno 2025 a Taormina

Una rinnovata direzione e management artistico, una giuria stampa e un’academy d’eccezione con Claudia Gerini per il noto riconoscimento siciliano Lavori avviati per il, che si terrà nella suggestiva città di. Il riconoscimento, che giunge alla, sarà un’intensa due giorni interamente dedicata alla celebrazione della Settima Arte e dei suoi protagonisti.Dietro le quinte, una rinnovata direzione artistica che vede tra gli altri il fondatore delFabio Saccuzzo, che ha posto le basi per un rinnovamento della direzione artistica, con la presenza di due condirettori, il produttore Giampietro Preziosa e la corrispondente internazionale Alina Trabattoni e un management artistico con l’attore e direttore di doppiaggio Fabrizio Apolloni, l’agente cinematografica Emanuela Corsello, il casting director Armando Pizzuti, l’attore e producer musicale Salvo Saverio D’Angelo.