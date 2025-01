Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 29 gennaio 2025: Leone, discussioni in famiglia

L’diper29ArieteLa configurazione astrale migliora, favorendo le relazioni sociali. Potrebbe presentarsi una nuova proposta di lavoro o un avanzamento di carriera. Un viaggio non rimandato porterà benefici. La Luna nuova in Acquario segna l’inizio di nuove opportunità, anche in amore, in vista dell’arrivo di Venere nel vostro segno la prossima settimana. Saturno consiglia azioni lente e misurate.ToroSebbene sia difficile farvi cambiare idea, la Luna nuova vi spinge a vedere voi stessi e gli altri da una prospettiva diversa, approfondendo i vostri pensieri e sentimenti. Il vostro cuore batte con passione intensa.GemelliI rapporti con superiori e autorità possono essere complessi.e domani, sotto la protezione della Luna nuova, prendetevi la libertà necessaria e affrontate con intelligenza chi lo merita.